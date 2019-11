Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle probabili uscite ed entrate del Napoli per il mercato invernale a Sky. Altro punto toccato sono i rinnovi, tema caldo in casa azzurra. Ecco quanto evidenziato: "Mertens e Callejon, insieme a nomi come Maksimovic, Zielinski e Milik hanno contratti in scadenza. La trattativa per il rinnovo di Mertens e Callejon è momentaneamente bloccata, c'è la volontà soprattutto da parte di Mertens di rimanere, ma non ci sono ancora segnali d'accordo tra le parti. Per Maksimovic, Zielinski e Milik la direzione è quella di arrivare al rinnovo. Ad oggi è presto per parlare di acquisti o cessioni del Napoli, prima bisogna ritrovare la serenità. C'è anche da dire che il mercato invernale del Napoli non è mai stato particolarmente brillante, anzi, De Laurentiis ne approfitta sempre per fare colpi per Giugno. Però non si sa mai, se da qui a Gennaio la squadra non dà una scossa, magari si decide di smuovere qualcosa".