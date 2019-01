Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha risposto alla domanda su Sergej Milinkovic-Savic. Perché il presidente della Lazio Lotito ha svelato che "è arrivata un'offerta da 160 milioni in estate e l'abbiamo rifiutata", ma chi ha proposto quei soldi? Di Marzio ha replicato così: "Credo che l'offerta per Milinkovic sia di una squadra straniera, in particolare è il Real Madrid che si è spinto a fare una proposta molto importante alla Lazio in estate: non è nota la cifra precisa ma è stata la più alta, anche con Jorge Mendes come intermediario, Lotito ha voluto rifiutare. In tanti dicono che fosse il Milan, ma noi sappiamo che potrebbe esser stato il Real Madrid e ci risulta così".