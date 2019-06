Le voci circolate dalla Spagna per il Milan dal Real Madrid su altri profili non trovano conferme, Di Marzio lo motiva: "Quelle voci su Isco o Asensio al momento sono utopia perché costano tantissimo. Pensate che mi dicono per Asensio pare che il Real chieda 150 milioni, figuriamoci Isco... sono operazioni al momento troppo complicate".