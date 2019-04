"Ricordo le telefonate di mercato a gennaio su Kean...". Così Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky: "Lo volevano tutti, dall’Italia al Leganes! Ogni volta Paratici per la Juve rispondeva ‘no, questo ragazzo rimane qui e anche se solo per allenarsi gli farà bene’. Sembrava strano ma hanno avuto ragione. A breve ci sarà il nuovo incontro per il rinnovo, i rapporti tra Raiola e la Juventus sono ottimi e questo mi lascia pensare che il rinnovo ci sarà: si punta su di lui e credo si firmerà il rinnovo".