Gigio Donnarumma e il PSG, un discorso che procede per il portiere che potrebbe davvero dire addio al Milan. Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha aggiornato sulla trattativa spiegando i dettagli: "Il Milan valuta Gigio Donnarumma per una cifra da 50 milioni di euro perché il suo contratto è soltanto di altri due anni, non c'è alcuna trattativa per il rinnovo e non lo firma al momento. Quindi l'alternativa sarebbe tenere Donnarumma per un anno e poi doverlo vendere per forza a una cifra ancora più bassa nel 2020, per evitare di perderlo a costo zero".