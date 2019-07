Nicolò Zaniolo rimane al centro dei rumors per la Roma. Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha spiegato come procedono i dialoghi per il centrocampista: "Va alla Juve? Zaniolo non è una cessione su cui si è così avanti, anzi. In questo momento la Roma non ha necessità di plusvalenza, poi chi vuole andar via non torna prima dalle vacanze ma dopo... Nicolò ha dato un segnale. Poi bisognerà parlare di certo del suo contratto, perché vi rivelo che ora guadagna meno di 700mila euro all'anno... un contratto da quasi Primavera".