Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente, ha parlato di Zaniolo e Mancini scartati dalle giovanili della Fiorentina: "Per la Fiorentina aver perso due giocatori di questo tipo è un danno da 150 milioni. Anche l'allenatore più asino del mondo avrebbe notato il talento di Zaniolo e non lo si può lasciar andare via come ha fatto la Fiorentina. E anche Mancini adesso è uno dei miglior difensro in Italia. Il responsabile di tutto ciò andrebbe licenziato".