Il calcio. La sua vita. Totò Di Natale ha trovato il progetto giusto. Farà quel che gli piace: il supervisore. Seguirà gli attaccanti della prima squadra e terrà d’occhio i ragazzi del settore giovanile in stretta collaborazione con il responsabile Roberto Alberti Mazzaferro. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, lo farà allo Spezia dove firmerà il contratto lunedì per entrare nello staff dell’allenatore Pasquale Marino che ha avuto a Udine e al quale è sempre rimasto legato da un rapporto di sincera amicizia. Perché Di Natale è sempre stato un passionale e ora va dove lo porta il cuore. Ha lasciato il calcio giocato nel maggio del 2016 e da allora ha avuto due soli contatti con il mondo che ama: le partite benefiche alle quali, spesso e volentieri, ha partecipato e la società giovanile che sforna talenti e che da anni manda avanti con l’amico di sempre Simone Ronco proprio a Udine: la Donatello. Il suo legame col Friuli che avrebbe voluto continuare proprio all’Udinese, dove arrivò nel 2004. Ma lì non è stato possibile, come a Empoli dove Totò risiede con la moglie Ilenia e i due figli. Marino ha creduto in lui e dalla prossima settimana Totò tornerà nel suo mondo. Che gli mancava.