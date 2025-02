Di Natale: "Napoli, ti segnavo e soffrivo. Conte fenomeno, mi voleva alla Juventus come Delneri"

Getty Images

, una vita a Udine con il cuore a: "".L'ex attaccante dell'e della Nazionale si racconta a tutto tondo, dal rapporto con la sua città che ora sogna conai: ".".Di Natale ha concesso una lunga intervista a Il Corriere dello Sport nella quale ha toccato vari temi: le sue dichiarazioni.- "Credo di averci giocato sette, otto volte. Sono tanto tifoso, e a Napoli c'erano i miei fratelli, mi dispiaceva... Ridendo e scherzando, gli ho segnato nove gol, sei in due partite".

- "Perché non mi hanno voluto".- "Quando c'era Delneri, a Udine era tornato Guidolin. Un anno prima avevo rinnovato per altre quattro stagioni. Non mi andava di partire. Dissi al presidente Pozzo, per me un papà, con lui ho ancora un rapporto bellissimo: 'Io qui resto per sempre, se proprio volete che vada alla Juve mi dovete cacciare'".- "Nessuno".- "Anche Conte mi voleva alla Juve. 'Tu vai a mille, io vado piano, che ci vengo a fare?'".

- "Quanto sono alto? Uno e settantuno, settanta. Mi sono accorciato con l'età... (ride, ndr). Una domenica a Palermo Pasquale Marino mi mise al centro dell’attacco. Mo' che faccio? E lui: 'Muoviti e dai una mano alla squadra'. Io non mi muovevo, segnavo e davo una mano alla squadra, ma a modo mio. L'anno dopo Spalletti fece fare il centravanti, il falso nove, a Francesco (Totti, ndr)".- "Certe cose non si perdono per strada. Quest'anno mi diverto di più, Conte è un fenomeno, sta facendo un capolavoro. Ha cambiato la testa alla squadra, le ha dato la mentalità vincente. Lo scudetto se lo gioca con l'Inter. Le ultime cinque partite saranno decisive, vince chi ne sbaglia di meno".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

- "Alexis a diciassette anni era incredibile. Fuori da Udine Baggio, Del Piero, Totti, ma quando ho visto Maradona... Dal vivo, mi sono emozionato".