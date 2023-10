L'esperienza sulla panchina della Carrarese sarà l'ultima per Antonio Di Natale, ex bomber dell'Udinese e oggi presidente del Donatello Calcio, centro giovanile affiliato con l'Inter. A confermarlo è lo stesso tecnico, dalle colonne di Tuttosport: "Vorrei continuare a lavorare come dirigente. Ho provato a fare l'allenatore ma ho capito che non faceva per me. Troppi pensieri, non riuscivo a godermi la famiglia e così ho fatto un passo indietro. Al Donatello sto benissimo, spero che negli anni continueremo a scovare talenti che possano fare la differenza in Serie A".