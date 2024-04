Di Nunno: 'Lecco? Praticamente lo regalo. Ma Lin e americani non vogliono cacciare i soldi'

Il? "Praticamente lo regalo"., patron e amministratore del club lombardo, torna a parlare sul futuro della società e l'imminente cessione, smentendo le voci su un possibile gioco al rialzi: "- riporta Laprovinciaunicatv.it -. Non posso rimanere, non mi vogliono. E io non dimentico le offese personali. Comunque vedremo se chi arriverà farà meglio di me. Voglio proprio vedere. Ogni due anni, nelle passate gestioni, si parlava di fallimento, di mancata iscrizione. Dal 2017 qui non ci sono debiti, anche non considerando la promozione in Serie B".

- "Ma quale bluff - prosegue Di Nunno (foto calciolecco1912.com) -. Io ho chiesto, a cinesi e americani, a stessa cifra che si aggira attorno ai 2 milioni di euro per le ultime spese e poi un milione per me. Mi pare una richiesta equa, anche perché lascerò circa 700mila euro di paracadute dalla Lega, quando retrocederemo, e 1,1 milioni di euro da prendere dalla Lega.. E agli americani ho fatto una proposta simile a quella del cinese e nessuno mi ha più contattato. Anche loro stanno vedendo di coinvolgere altri. Ma io lo dico sempre chiaro. Se vengono con i soldi, il Lecco è loro".

"Avete visto che con Malgrati le cose vanno un po' meglio? Io avrei fatto anche prima questo cambio e se non avessimo sbagliato mercato, con Fracchiolla, a gennaio e fossi stato bene di salute, credetemi, il Lecco sarebbe ancora in Serie B. Chi lo compra avrà già la squadra pronta e uno dei mister più bravi che ha un contratto ancora per un anno. Andate a vedere i prestiti che abbiamo in giro, ci fate una squadra di C di buon livello già così. Ma a me non interessa più, mi hanno già rovinato quest’estate, quando pensavo di salvarmi come minimo in B".

- "Se non avessimo avuto quel mese e mezzo di ritardo nell’inizio, tutte quelle incertezze, con le altre squadre che si sono prese i giovani migliori e hanno raccattato tutti i prestiti, Ascoli in primis, non saremmo in queste condizioni. Io sto studiando il modo di fare causa alla Figc per quella ingiustizia che, per sanarla, ci ha costretti ad andare fino al Consiglio di Stato. Di sicuro non è stata colpa nostra, ma a retrocedere siamo noi. Mentre gli altri facevano mercato, noi eravamo in tribunale".