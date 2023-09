Paolo Di Nunno, patron del Lecco, non si smentisce mai. Intervistato da Il Giorno, il numero uno dei lombardi ha lanciato le solite frecciate. Nel mirino soprattutto il Perugia: "Siamo stati fermi per settimane a causa di gente che non ha un cavolo da fare come Perugia e Brescia che hanno deciso di fare causa a tutti perché loro la Serie C non volevano farla - ha tuonato -. E ci credo, gli umbri puntavano la cadetteria per vendere il club agli americani. Ma gli è andata male".



Poi il capitolo stadio, con tanto di richiesta al Monza e il no di Galliani: "Chiesi prima al Brescia, successivamente mi sono rivolto al Monza, per tutta la nostra città era la soluzione più bella, anche perché i tifosi sono gemellati e avrei potuto giocare sempre lì - ha proseguito Di Nunno -. Però Galliani mi disse che il campo si sarebbe rovinato con la pioggia, ma la cosa che mi fece davvero arrabbiare è stato quando gli chiesi la disponibilità il venerdì, prima della finale di ritorno col Foggia. Mi disse: 'Non è che fai la fine del Bari che all’ultimo minuto non è andato in A?' Noi invece al Foggia di gol ne abbiamo rifilati tre".