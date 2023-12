ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Abbiamo cominciato un altro libro grazie a Mihajlovic, facendo anche investimenti sempre maggiori per Tomiyasu, Dominguez, Skov Olsen. Oggi il Bologna e Thiago Motta stanno crescendo insieme, per e con idee e mentalità. Anche su indicazione dell'allenatore, abbiamo costruito una squadra con doppi ruoli: sul mercato abbiamo voluto creare una rosa giovane e con potenziale e solo il campo ci poteva dare risposte. Le ha date. Il nostro è un gruppo molto simile a Thiago nel voler crescere e dimostrare, ambizioso. E col tempo ha acquisito coscienza, forza. Ma manca ancora tanto alla fine del campionato.Un supporto importante, una impronta quotidiana ed è stracontento di vedere il Bologna così".Percentuali? Ora è il momento di coltivare quello che stiamo vivendo e di mantenerlo, tramite questo percorso può nascere un futuro con Thiago. Più si sta in alto e più avremo possibilità. Ho già detto che con lui vorremmo continuare a lungo e lo ribadisco.Siamo contenti e stiamo riuscendo a fare assieme quello che in passato non è riuscito. Questo è un posto in cui lui può crescere e continuare a fare il suo calcio, credo sia una base importante per un tecnico bravo e giovane. Ripeto:Joshua è un nove e mezzo sì, ma non assomiglia a nessuno: pezzo unico.(da 40 milioni di euro, ndr), miglioreremo dove possibile e capiremo se qualcuno vorrà restare anche se gioca poco".- "e che si è fatto valere. Un regista? Al momento non è prioritario, poi il mercato è imprevedibile.- "Lo avevamo visto tante volte a Basilea, ma senza poter immaginarlo così: dal primo giorno si è presentato con un impatto mentale, fisico e atletico impressionante. Una bellissima scoperta".