Dia ha finito la stagione con la Salernitana? Rientrerà? Cosa succede?

Enrico Turcato

Il caso Boulaye Dia scuote Salerno e di conseguenza anche chi ha puntato su di lui al fantacalcio. L’attaccante del Senegal è stato messo fuori rosa e multato dalla società campana, dopo il litigio con Liverani a Udine. Ma ci sono speranze per un suo rientro prima di fine campionato? Qual è la situazione reale?



MAXI RISARCIMENTO - Il rifiuto di entrare in campo, nel finale della partita Udinese-Salernitana, potrebbe costare fino a 20 milioni di euro all'attaccante senegalese. La maxi richiesta di risarcimento è stata presentata dalla società del presidente Danilo Iervolino - attraverso i legali Eduardo Chiacchio, Francesco Fimmanò e Rino Sica - al Collegio arbitrale della Federcalcio.



LA MULTA – Oltre a questo la Salernitana ha dato a Dia una multa pari al 50% dello stipendio mensile lordo percepito, per ogni mese fino al termine della stagione.



STORIA FINITA – La sensazione è che la situazione sia tesissima e per certi versi irreparabile. Dia non ha intenzione di scusarsi, Iervolino non ha più intenzione di scendere a patti con l’attaccante africano. Non ci sono margini per un suo reintegro in rosa o per sperare in una soluzione positiva della vicenda. L’aver coinvolto gli avvocati rappresenta un punto di rottura definitivo.



ESTATE – Probabilmente in qualche modo si arriverà all’estate e poi Dia verrà ceduto. Per chi ci ha puntato al fantacalcio, dunque, non sembrano esserci speranze. La Salernitana è andata allo scontro totale con il suo attaccante.