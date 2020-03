Lotito frena e si dissocia dalle parole durissime e fuori luogo di Arturo Diaconale, il suo portavoce. Che ieri aveva sparato a zero su Tommasi e sul sistema calcio italiano, reo di provare a 'sistemare' la stagione contro gli interessi della Lazio: "Non sarà facile imbrogliare Lotito da parte di ministri demagoghi e dirigenti irresponsabili".



LOTITO PRENDE LE DISTANZE DA DIACONALE - Come riporta il Corriere dello Sport, il n.1 in casa Lazio avrebbe chiarito che le parole di Diaconale non lo rappresentano. Non ha parlato in vece di Lotito: eppure il responsabile della comunicazione ha tirato in ballo proprio il presidente della Lazio. Un corto circuito che rischia di compromettere ulteriormente rapporti già tesi, in Consiglio federale.