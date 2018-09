Intervistato da L'Equipe, l'ex difensore del Mainz Abdou Diallo ha spiegato perché ha preferito il Borussia Dortmund al Lione: "Giocare all'OL? E' una questione che mi sono posto, anche per la nazionale poteva essere utile giocare in Francia. Poi, non ci sono mai scelte perfette. Mi sono detto che continuare in Germania, dove avevo fatto bene, poteva essere una buona opportunità. Ci sono anche più possibilità di giocare la Champions League a Dortmund. C'è un pubblico eccezionale, una referenza mondiale. Questo mi ha convinto alla fine. Non mi interessa chi dice che Favre mi ha convinto e Genesio no: è falso, totalmente. Genesio è stato molto convincente, ma è vero che Favre è un personaggio che ha grandi referenze in Francia e Germania, è dura dirgli di no. Quando ho parlato con lui, ho sentito la passione per il calcio e l'esperienza".