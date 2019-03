L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del caso Icardi e spiega come l'attaccante argentino sia rimasto ancora fuori dai convocati perché il rapporto con Luciano Spalletti non è ancora totalmente recuperato. Questo è quanto scrive la rosea.



“Venerdì pomeriggio, Luciano Spalletti riunisce la squadra in sala video per preparare la partita con la Lazio. Ci sono tutti, anche Mauro Icardi ovviamente. Così l’allenatore coglie l’occasione e chiede all’ex capitano se abbia qualcosa da dire ai compagni. Maurito replica, parola più parola meno: «Ho già parlato con lei e con la società, non devo fare altro». Fine. Anzi, forse l’inizio di un nuovo strappo tra Icardi e l’Inter. Eccolo, il riferimento di Spalletti a quanto accaduto venerdì, quel «compreso ieri» e «ci sono delle cose nuove che sono successe» detti in conferenza che avevano lasciato spazio a interpretazioni. Salto in avanti di qualche ora, primo pomeriggio di ieri. Mentre Spalletti parla in conferenza e annuncia la non convocazione di Icardi per la gara con la Lazio, Maurito non è ancora ad Appiano. E non sa della decisione dell’allenatore, che apprende solo ascoltando quanto pronunciato in sala stampa”.