Quest’oggi, nel giorno della sfida tra Fiorentina e Juventus, l’ex attaccante di Bologna e Livorno Alessandro Diamanti ha voluto raccontare un aneddoto della sua esperienza in viola nel 2015. Questo il racconto fatto dal calciatore sul suo profilo Instagram:



“Staserà andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Juventus. Mi ricordo l’ultimo mio anno a Firenze, non ricordo se ai quarti o in semifinale, vincemmo 1-2 allo Juventus Stadium e poi Vincenzo Montella al ritorno in casa non azzeccò neanche un giocatore della formazione e si perse 0-3. A loro mancava anche Tevez e altri giocatori di spessore. 3-0 e a casa. Mi ricordo che quel giorno rosicai parecchio. Credo che stasera sia una bella partita da gustarsi, per il passaggio del turno credo che adesso sia un 50-50”.



Poi successivamente ha aggiunto: “Un tifoso viola mi ha confermato che era la semifinale di Coppa Italia e che perdemmo 3-0. Mi ha detto che io sono entrato negli ultimi 20 minuti e che ho creato più chance di tutti gli altri in 70: ho fatto espellere Morata e ho litigato con tutti. Sinceramente non me lo ricordavo”.