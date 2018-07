Alessandro Diamanti ha parlato della sua nuova avventura con la maglia del Livorno: ''Dal primo all'ultimo secondo onorerò questa divisa con il massimo impegno. Tutti i campionati hanno le loro difficoltà e quello di Serie B ne presenta molte, con tante squadre attrezzate e per questo bisognerà prepararsi al meglio. Sarà un anno molto difficile, ma i tifosi livornesi sanno come sostenerci, nessuno sa farlo meglio di loro. Sono sempre stato tifoso del Livrono e i livornesi lo sono stati di me anche in questi anni in cui sono stato via''.