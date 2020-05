, quando mi sveglio inizio a domandarmi a cosa è servita questa agonia della. Ogni mattina, a Londra, quando il biondo pazzo si sveglia, se ne inventa una nuova per rinforzare la mia convinzione.Quindi oggi, il biondo pazzo ha iniziato a parlare di riapertura.insomma.A Westminster comunque si stanno preparando per la nuova fase ed è già pronto lo slogan.In pratica è sparito lo stare a casa. Da lunedì dunque impercettibili cambiamenti, pare. Più per la bandiera che di sostanza.Si potrà uscire più di una volta al giorno (invece che solo una volta per fare attività sportiva e per la spesa), ci si potrà sdraiare sui prati a prendere il sole, si potranno anche fare picnic e gite fuoriporta.. E soprattutto riapriranno i Garden Center, perché la passione degli autoctoni per ilnon poteva essere più contenuta. Ecco in sintesi la tabella di marcia anticipata dai tabloid. Che sono ormai la nuova voce del governo (è sempre il diabolico Dominic Cummings che fa filtrare le veline per vedere la reazione del popolo).tornano a scuola le elementari. Si potranno incontrare alcune persone scelte in una cerchia e per numero limitato.tornano a scuola le secondarie. Ci si potrà incontrare all'esterno fino a trenta persone e si potrà giocare a calcetto a cinque. Riaprono caffè con giardino e anche gli sport all'aria aperta (tennis, golf e pesca). Forse torna la Premier League, ma a porte chiuse.iaprono bar, pub, ristoranti, sempre con le regole della distanza di sicurezza.partite di calcio con spettatori sugli spalti. Riapertura palestre. Riapre anche tutto il resto, almeno finché non riparte la curva dei contagi. Che con l'arrivo della stagione dell'influenza sarà tutto da ridere.Ci vuole poco, direte voi. Vero. Infatti i 2/3 degli autoctoni sono contrari a una riapertura troppo tempestiva e si dicono molto preoccupati. Almeno su questo non seguono pedissequamente le nostre orme.