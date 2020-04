I tabloid britannici stamani sono in festa e ci fanno sapere così, con titoli sobri e contenuti, chei.di prima mattina.. Perché è evidente che le due cose vanno insieme. Non si immagina uno che è risorto, lascia l'ospedale ed è pure di cattivo umore. Ma questa volta pare di buon umore davvero. Non quello del laconicodei comunicati di, che facevano tremare le vene nei polsi a chi sa leggere tra le righe dell'understatement inglese.(liberamente tratto da Watching the English, di Kate Fox):(un piccolo fastidio)= un infarto(molto carina) = Una delle sette meraviglie del mondo(non malaccio) = un film da Oscar(non molto amichevole) = quando uno ti ha spaccato la faccia con un pugno(non molto intelligente) = un completo idiota(un po' troppo caldo per i miei gusti)= si usa nel Sahara(abbastanza freddo) = si usa al Polo Nord.Comunque, ora che il biondo pazzo è risorto e cammina e si diletta con i fumetti di Tintin di cui era grande fan da ragazzino, siamo tutti più sollevati. Anche i commentatori a lui più ostili, quelli che avrebbero brindato nel vedere passare il suo cadavere (politico, eh) seduti sulle sponde del Tamigi, oggi sono commossi.. Si attende la fase due, auspicata anche dal Guardian, il giornale di sinistra suo acerrimo nemico, dove sperano che il bugiardo, ciarlatano e cialtrone (Sic), dopo aver visto la morte in faccia,e più attento ai bisogno degli altri e sopratutto dell'Il padre Stanley ha confermato che il biondo pazzo ha rischiato di lasciarci le penne e il risorto in persona ha detto che deve la vita agli operatori dell'Nhs: "Loro probabilmente più dei grazie vorrebbero aumenti di stipendio, assunzioni e stop ai tagli, ma quest lo vedremo dopo. Per il momento, nel giorno in cui le morti accertate sfondano quota 10mila, si accontenterebbero almeno di mascherine e protezioni. Intanto, secondo gli esperti, il Regno Unito si avvia a diventare il paese europeo (Brexit o no, geograficamente siamo sempre in Europa) con più vittime. Amen e Buona Pasqua