(ammazziamo tutti i malati e i vecchi, che così il sistema pensionistico e sanitario respira un po'), la metropolitana va ancora ma ha chiuso 50 stazioni, Oxford Street all'ora di punta sembrava il deserto dei tartari, nella City ormai razzolano i topi per strada in cerca di cibo, e nei pub si vedono pochi avventori e molto distanziati.. Abbiamo bisogno di un'azione collettiva. La nazione vi chiama. A unirsi al gregge da immunizzare? Ma neanche per sogno. La strategia adesso è: uscite dal gregge e isolatevi. State tutti ben distanti (social distancing raccomandato è di due metri, mica noccioline). Rispettate le regole, che sono appunto stare distanti. "E' vitale" ha detto il biondo, "che seguiate i consigli alla lettera".Lo so che è dura, ha detto. Ma dovete farlo. Lo so che vi stiamo chiedendo un sacrificio, ma è la cosa giusta. State alla larga dai posti dove potete infettarvi o potete trasmettere il virus. Si distanzieranno anche loro, a Westminster, per dare il buon esempio alla popolazione. Se non è una barzelletta, ditemi voi cos'è., il quale ha dichiarato in televisione che lui se ne frega. "Andrò comunque al pub, se ne avrò necessità" ha detto. Ha 79 anni, il parricidio perfetto. Boris, che è pure un classicista e ama la cultura greca, sarà ricordato come il moderno Edipo.Ma l'uomo ci ha abituati alle piroette.. E sul virus prima era sulla linea dura niente test nemmeno ai malati, ora sulla linea durissima test a tappeto per tutti.travedremo la fine del tunnel. Se lo dici a un italiano si suicida prima. Ma agli inglesi queste cose piacciono. Che vuoi che siano tre mesi per un popolo che ti invita a cena con tre settimane di anticipo e che a Pasqua ha già organizzato le vacanze di Natale? Date, programmi, organizzazione, sono il loro forte. (Ve le ricordate le Olimpiadi del 2012? Sembra un secolo fa... Era un secolo fa, sigh!). Un po' come il test di gravidanza, ma senza urina. Questa cosa della ricerca scientifica, ve lo dico, mi è piaciuta molto.. Luoghi che hanno prodotto Nobel a grappoli e dove la densità di menti geniali e cervelli, in fuga o meno, è altissima. I migliori tra i ricercatori scientifici del pianeta sono qui.Ecco, adesso invece di dilettarsi a clonare esseri viventi, che ci sorprendessero con un bel vaccino o un farmaco miracoloso, una nuova penicillina contro questo morbo.Ultima cosa rilevante della giornata:. Che in quanto 93enne e con un marito ultracentenario è piuttosto interessata alla questione Covid. Anche la cara vecchia Betty (il pezzo meglio della royal family, lasciatemelo dire), ha detto - testuale - che "il Regno Unito e il mondo stanno entrando in un periodo di grande preoccupazione e incertezza". Lo sapevamo già, ma è stato un bel pensiero. Ma la parte migliore è quando ha ribadito quanto detto dal biondo pazzo. Ovvero che ognuno "ha un ruolo di vitale importanza da svolgere".Caterina Soffici, giornalista e scrittrice, è fiorentina e vive la Londrahttps://www.facebook.com/caterina.soffici