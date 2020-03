"Aiuto mia moglie a cucinare la crostata, prima ho giocato con i miei bimbi":è simile a quella di tanti mariti e padri di oggi, che provano a rassicurare figli e parenti nel miglior modo possibile. Non facile per Paska,vistacon la maglia del, con la quale ha vinto l'unica storica coppa nazionale del club, e quelle più recenti condove ha collezionato due promozioni di fila.Ma Calciomercato.com ha voluto intervistare Pascali in un'altra ottica. Durante gli ultimi difficili giorni è salito alla ribalta per, per cercare di esorcizzare con qualche risata il clima pesante e di tensione trasmesso dalla quarantena obbligatoria in seguito alla diffusione del Coronavirus."Abbiamo trasmesso la prima puntata giovedì scorso, ormai siamo a una settimana di show. Io e Manuel Iori (centrocampista e capitano del Cittadella, ndr) siamo amici da 20 anni, anche con le famiglie, oltre ad aver giocato assieme. Mi scrive un messaggio dicendo di annoiarsi e di voler organizzare qualcosa, io subito penso a una sessione di allenamento in diretta su Instagram"."Mi spiega che dobbiamo inventarci qualcosa, qualcosa di diverso, una diretta ma mentre chiacchieriamo: così la prima sera io e lui, quasi per gioco, ci siamo collegati, per un'ora di scherzi e facezie, aneddoti del rettangolo verde. Insomma, un momento per cercare di divertirsi e di togliere un attimo dalla testa la difficile realtà odierna"."Abbiamo subito cercato e trovato un nome interessante: "La casa de Manuel", visto il nostro comune nome di battesimo e l'ispirazione dalla nota serie di successo, "La casa de papel" ("La casa di carta", ndr)"Lunedì eravamo con Christian Kouame (attaccante della Fiorentina, ex Genoa, ndr), che entrambi abbiamo visto crescere nel Cittadella. Lui è la reale rappresentazione del calcio vero, il calcio con il sorriso. Trasmette allegria e voglia di vivere. Martedì invece c’era Marco Parolo della Lazio, che è stato con me a Foligno. Ieri Mirko Antenucci del Bari, capocannoniere in C. Mica male"Siamo partiti subito forte con Alfo (Enrico Alfonso, portiere del Brescia, ndr), poi Di Cesare che ha giocato con Iori a Torino, poi Massimo Volta (difensore del Benevento, ndr). La nostra regola è quella di scegliere ospiti che abbiamo vissuto, che abbiano un passato in comune con noi, esperienze trascorse assieme. Così vengono fuori cose più carine e aneddoti divertenti, grazie anche alla loro disponibilità, nonostante qualcuno sia timido""Ci compensiamo bene, quello che c'è dietro è un lungo studio ormai: cerchiamo personaggi con l'X factor. In questo momento è difficile non parlare di quello che accade fuori, ci piace regalare momenti di spensieratezza e un sorriso serale per spezzare la tristezza. Abbiamo un bel palinsesto, così organizzato: 20 minuti di "cazzate", l'intervento dell'ospite e infine rispondiamo alle domande di chi ci segue. E' un modo per far vedere che la categoria dei calciatori sa fare anche altro""Siamo stati i primi ad essere colpiti, la prima squadra travolta dalla catastrofe: stavamo preparando la partita contro il Mantova, quando si palesa il paziente uno, a Codogno ovvero a 10 chilometri da noi. Tra l'altro giocava nella squadra amatoriale dei tifosi del Fanfulla, gente vicinissima alla squadra"."All'inizio anche scherzosamente, con superficialità. Non ci saremmo mai aspettati di essere poi travolti in pieno dalla situazione, perché abbiamo avuto persone vicine alla società colpite direttamente. Abbiamo capito subito che la cosa era diventata seria, visto che poi hanno chiuso subito i comuni interessati""I contagi a Codogno sono molto pochi, noi ora dal canto nostro combattiamo la superficialità e chi sta prendendo questa situazione drammatica come una vacanza. Paghiamo tutti la negligenza degli altri: una mia cara amica lavora in ospedale, non vede i figli da settimane e dorme nel letto separato da quello del marito""Ad aprile non si ricomincia, devono spostare l'Europeo e far finire campionati, giocando a maggio e giugno. Purtroppo la situazione vissuta è figlia di interessi economici, che fanno disinnamorare la gente del mondo del calcio"."Una barzelletta: l'ultima giornata di Serie A andava fermata molto prima, tant'è che ora ci sono calciatori positivi. I miei ex compagni del Cosenza hanno giocato a Verona contro il Chievo a decreto emanato, un'assurdità che purtroppo la categoria non è riuscita a frenare""Nel Regno Unito vorrebbero attuare una strategia allucinante, far ammalare tutti per sviluppare l'immunità di gregge: in Scozia sono preoccupati, mi hanno scritto in tanti, angosciati. L'Italia è vista come esempio, devono bloccare il campionato: la loro gestione è scellerata, vogliono mandare gli Over 60 in isolamento per quattro mesi per toglierli dal pericolo, per il resto non contenere il virus. Un'assurdità allucinante, che trovo molto strana perché hanno sempre avuto regole ferree e giudizio. Mi aspetto un comportamento forte, come in Australia, dove hanno stabilito il coprifuoco"."Vedremo, durante tutta la mia carriera sono sempre stato uno che ricerca nuove sfide, che ha bisogno di uscire dalla zona di comfort. Quando ho bisogno di qualcosa di nuovo voglio alzare l'asticella: in altre vesti, ma voglio restare sul rettangolo verde. Devo studiare, ma ce la farò. Una nuova sfida è già pronta. Ma prima c'è "La casa de Manuel".@AleDigio89