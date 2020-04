. Frasi semplici, sincere, diventate virali in poche ore. È la storia di, idolo del web da quel 26 ottobre, giorno di un'intervista diventata a suo modo famosa dopo la splendida rete in rovesciata contro il Gallipoli. Tredici gol in stagione, bomber della Vigor Trani, quarta in classifica in Eccellenza pugliese, Antonio è uno dei tantissimi dilettanti il cui futuro è probabilmente ancora più incerto dei professionisti.ammette. "I fallimenti delle società accadranno anche in virtù dei verdetti. Mi spiego: se un presidente è primo in classifica e vengono annullati i campionati, non so quanta voglia resti di fare calcio. I verdetti a tavolino sono un caos, in tanti gironi e categorie la situazione è molto aperta".Situazione aperta, calcio in stand-by lungo tutto lo Stivale: "Voglio mettere in chiaro che. Poi, se si potrà, l'augurio è che i campionati si possano concludere. Chi ha fatto investimenti deve vedere i propri frutti, ci devono essere i verdetti., ma la prima cosa resta la salute di tutti".Antonio è genuino, sincero. Dai suoi racconti emerge l'amore per il calcio che si scontra con la necessaria responsabilità di questi giorni duri: ". Dobbiamo assolutamente stare in casa, io e la mia famiglia siamo barricati da 21 giorni. Dobbiamo continuare così per poi tornare alla normalità".. Sta bene, non ha voluto rischiare di contagiare noi. Ho anche amici bresciani, mi aggiorno quotidianamente con loro. Sono scrupoloso, ho litigato anche con alcuni amici perché all'inizio la prendevano sottogamba".Come va a casa? Ho due figli, rispettivamente di 2 e 6 anni, c'è sempre da fare perché vogliono continuamente giocare. I bambini pagano maggiormente questa situazione, non capiscono e sono costretti a stare a casa.Tredici, come dicevamo, per la precisione. Macchina realizzativa lungo tutta la Puglia, ma ora il pensiero è un altro: "Se non torniamo a giocare, noi non siamo garantiti. La situazione non è facile, ci sono famiglie - anche con 2-3 figli - che vivono mese per mese.".Infine, uno sguardo al passato, a quel video virale e quell'esplosione di affetto da tutta l'Italia: "Sono un ragazzo socievole, entusiasta. Non mi aspettavo quel boom, ma". Con la personalità e la simpatia di un bomber. Dilettante solo di nome.