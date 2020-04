"Qui non hanno preso grandi provvedimenti restrittivi. Da qualche giorno hanno preso qualche precauzione nei negozi mettendo una barriera di plastica tra cliente e commesso, ma da parte del governo non c'è nessun tipo di obbligo". Cartoline dalla Svezia, dovevive da sette anni: "Io sono abituato alle videochiamate, le faccio da quando mi sono trasferito". Una pagina in più nel nostro "". Attaccante del Frej, club retrocesso in terza divisione dopo aver perso i playout. Ops, ex attaccante: "A giugno mi è scaduto il contratto e ho preso un'altra strada - racconta Gerbino a Calciomercato.com -". Il calcio giocato lì, sullo sfondo: "Credo di aver definitivamente chiuso, per come stanno andando le cose è difficile ricominciare. L'emergenza coronavirus ha accelerato il mio processo di allontanamento dal campo".- Nuova vita, stessa città. Gerbino vive a Stoccolma, ma: "Io sono chiuso in casa da 3 settimane, ma in giro mi dicono che non è cambiato nulla. La gente continua a uscire, nella mia zona è tutto come prima. Ci sono attività e bar aperti". Come nulla fosse quindi, nonostante i dati: "Qui siamo arrivati a 6000 contagi e più di 150 morti.. La settimana scorsa ha fatto il test ed è risultato negativo". Più di 2000 chilometri di distanza azzerati da un cellulare: "Ci sentiamo tutti i giorni. A capodanno sono rientrato in Italia, dovevo riscendere anche per Pasqua ma questa situazione non me l'ha permesso".- Viaggio rimandato quindi, ma guardandosi intorno Gerbino non è d'accordo con le precauzioni prese dalla Svezia: "Vedendo come stanno reagendo a questo virus mi viene da pensare che se avessi fatto la quarantena in Italia sarebbe stato meglio".. Qui il campionato doveva iniziare iniziare ieri e finire la prima settimana di novembre. Invece è slittato tutto". E anche lì c'è la grana legata agli stipendi dei giocatori: "Hanno fatto una specie di cassa integrazione. In una percentuale che va a salire con il passare del tempo, il lavoratore deve rinunciare alla mole di lavoro e allo stipendio, fino a una certa somma. Lo stato garantisce circa 4000 euro lordi".- In questo periodo, l'orgoglio italiano di Luca scatta ancora di più: "Fa girare le scatole come vedono la situazione in Italia, perché qui sostengono che non eravamo pronti a gestire l'emergenza, quando invece siamo stati i primi in Europa a dover affrontare il virus".. Manca l'aria di casa: "Quello che mi manca di più dell'Italia è la convivialità e la socialità che qui non c'è. In Svezia mi sono fatto il mio giro di amicizie, ma hanno una mentalità più chiusa e c'è meno spontaneità". Nostalgia canaglia. Proprio come questo coronavirus.