Una vita tra Bielorussia e Italia. Il nostro paese, a, ha dato tanto. Dodici anni di carriera nei campionati del Belpaese sono tanti:" spiega in esclusiva ai microfoni di. Perché lui, a differenza di altri, ha deciso di restare qui, nonostante la situazione difficile: "Chi è scappato l'avrà fatto per stare meglio e provare ad avere meno problemi, ma siamo tutti sulla stessa barca. Ognuno ha la propria famiglia e le persone per le quali si preoccupa. Non giudico la scelta, anche i calciatori sono umani e hanno mamme, mogli, figli...".Parole vere, sincere, di chi - nel profondo del cuore - è conscio del problema:. Bisognerebbe fermare tutte le partite, spero sappiano ciò che stanno facendo. Ho amici che sono preoccupati. Ho sentito la federazione, stanno lavorando tranquilli".Eh già, perché Vitali è in costante contatto con il suo paese: merito della VK1 , agenzia con la quale segue i talenti bielorussi: "In quarantena ho più tempo per dedicarmi al telefono. Confronto le partite, guardo il campionato, lavoro online. Ho accettato la situazione, nella vita capitano anche sfide più complicate".. Ci vorrebbe più attenzione, spero solo sia tutto sotto controllo".Infine, un ricordo del Kutuzov calciatore. Partendo dallo Sporting Lisbona formato 2002-2003, quando Vitali aveva come compagno un certo: "La cosa fondamentale è il suo lavoro, a cui si sono aggiunte le persone che ha trovato. Senza di loro non diventava il campione che è, anche se già da piccolo aveva qualità importanti.".Da un compagno a un allenatore, dall'alba al tramonto. Perché l'ultima maglia italiana indossata da Kutuzov è quella del: era il 2009 e in panchina sedeva: "Aveva già sviluppato molte doti importanti, si capiva che aveva delle qualità, erano chiarissime. Nella vita serve tempo e servono le persone giuste.. E ne ha approfittato la Lazio, dando vita a un campionato bellissimo". In attesa di ricominciarlo.