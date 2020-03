Laa cui ci ha costrettoè una situazione sconosciuta e indefinibile, che può scatenare anche qualche timore. Ma Calciomercato.com prova ogni giorno ad offrirvi, seppur in un momento difficile per tutta Italia., approdatache non si sa se e quando riprenderà. La provincia bergamasca è unaper questo motivo abbiamo deciso di parlare con: il centrocampista della Vigor Senigallia(giovanili prima, poi quattro stagioni in prima squadra),che poi lo voleva anche al Milan),tra le altre, convocato anche dall"All'inizio ero molto tranquillo, aspettavamo tutti di vedere l'evolversi della situazione e le decisioni da parte delle istituzioni. Poi all'improvviso è salita una grande preoccupazione, soprattutto quando ho visto quello che capitava a Bergamo"."Sono tuttora in grande emergenza. Io ho amici e parenti ancora lì, che sento tutti i giorni. C'è grande preoccupazione""Qualcuno aveva avvisato sin da subito di fermare, oltre al calcio, anche tutti gli altri eventi che prevedevano un grosso assembramento di persone. E' facile dire adesso che era cosa buona e giusta, bisognava prendere spunto da quanto è successo a Wuhan, in Cina. Il virus andava contenuto, andava isolato""Penso che sia capitato sotto ogni punto di vista nel momento più sbagliato, anche se non esistono momenti giusti per queste cose. Ma conosco la città e i bergamaschi, non molleranno: nella natura dell'uomo la reazione è fondamentale, la voglia di sopravvivere. Bergamo e Brescia reagiranno alla grande""Anche in questo caso, momento terribile, dopo lo storico traguardo raggiunto in Europa""La partita non si doveva giocare. Non andavano bene nemmeno le pote chiuse, figuriamoci con il pubblico. Io credo che senza tifosi si crei un clima surreale, brutto per tutti. Non è piacevole per nessuno, ma allora dovevano rimandarla, anche perché non era così espanso il contagio. Facile parlare dopo, chi doveva decidere però non l'ha fatto""Spero, ma è dura. Confido che trovino una soluzione, la proposta dei playoff che è stata bocciata non mi dispiaceva. Sarà difficile vedere le squadre in campo a breve e sono convinto che il mondo del calcio cambierà. Diventerebbe uno spettacolo migliore, prendendo ad esempio spunto dai playoff NBA del basket"@AleDigio89