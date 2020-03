Il Coronavirus è entrato a gamba tesa anche sulla Serie A. E' un momento difficile per l'Italia intera, da vivere tutti insieme ma separati. "Diario di una quarantena" è la nuova rubrica di Calciomercato.com nella quale personaggi del mondo del calcio raccontano le loro giornate chiusi in casa.. A parlare è l'agente del giocatore- Una risata per sdrammatizzare, quasi uno sfogo: "Siamo tutti rinchiusi". Ma le buone abitudini non si toccano: "La mattina ho la rassegna stampa dei nostri calciatori che ricevo dal nostro responsabile della comunicazione (Federico Bettucci, ndr), poi mi guardo tante partite di campionati italiani ed esteri. Ho un confronto continuo con i nostri scout. Spesso in questi giorni faccio un giro di telefonate tra i giocatori che assisto per sapere come stanno loro e i loro familiari". Benedetta tecnologia: "Pur sapendo che il rapporto diretto è un'altra cosa, sono un amante di Skype.. In questo momento abbiamo la possibilità di riscoprire alcuni piaceri, cerchiamo di cogliere i lati positivi dello stare a casa. In più, mi piace leggere qualche buon libro in inglese per tenermi allenato". Tutto organizzato alla perfezione per Pagliari: "L'aspetto organizzativo è sicuramente fondamentale e per me è una priorità. E poi la situazione è questa e non ci si può fare nulla, bisogna accettarla per quello che è: solo rendendosene conto è più facile conviverci".- Momento delicato per il Paese, preoccupa un po' tutti: "Sicuramente si poteva agire prima con fermezza, ma forse all'inizio c'è stata un po' di superficialità da parte di tutti nell'affrontare la cosa. Io sono dell'idea che bisogna dare delle regole certe, non dei consigli.. Vedere il lato positivo delle cose, nonostante: "Il calcio avrà senza dubbio delle ripercussioni. Ora è giusto pensare alla salute delle persone, poi bisognerà analizzare l'aspetto economico del Paese. Il calcio in Italia è una delle maggiori aziende che contribuisce tanto al lavoro dello stato, quando usciremo da questo caos servirà che quest'ultimo tenda una mano al mondo del pallone". Sport, libri, famiglia, riflessioni. E lavoro, senza mai fermarsi. La quarantena di Silvio Pagliari.