Il telefono squilla, dall'altra parte non risponde nessuno. Ahia. Intervista saltata? Macché: "Scusami, stavo preparando la cena". Menù? "Affettato e verdure". Dieta ferrea per: "Ci sto attendo, altrimenti stando sempre fermo c'è il rischio di ingrassare". Anche se: "La mattina mi alleno come posso, tra il divano e la tv ho creato una mini palestra - racconta Settembrini nella rubrica di Calciomercato.com "Diario di una quarantena" - Faccio molti esercizi a corpo libero e qualcosa con tappetini, manubri e qualche macchinario".: "Mi piace, ma difficilmente faccio piatti particolari quando sono da solo. Fino a qualche giorno fa ero sempre in compagnia di Sala, Chiosa, Dezi e Toscano.. Che sarà fiera del nipote in versione chef: "Ai miei compagni è piaciuta molto".- Poi però Settembrini si è chiuso a casa e non ha visto più nessuno: ". Eravamo stati a contatto l'8 marzo quando è sceso negli spogliatoi dopo la vittoria contro l'Ascoli. All'inizio un po' d'ansia mi era presa, poi vedendo che anche gli altri quattro giocatori con i quali sono sempre stato negli ultimi giorni non hanno avuto sintomi mi sono un po' tranquillizzato. E anche il nostro medico piano piano ci ha rassicurato".- Già, l'ansia. Meglio scacciarla con un po' di tv: "Di solito la vedo nel pomeriggio e la sera, dopo pranzo mi è sempre piaciuto dormire un po', ora che posso ne approfitto. Ma non mi chiedere delle serie tv, di quelle più famose non ne ho vista nessuna. Non sono un grande amante, se sono troppo lunghe mi perdo e mi stufo". Ma le alternative non mancano: ". Immancabile la Play: "Non mi ricordavo neanche di averla portata". Fifa? "No, Call of Duty, ma sono fermo alla vecchia versione". Ma la testa va sempre al campo: "C'è una grande voglia di ripartire, speriamo di poterlo fare il più possibile. In questi giorni ci teniamo compagnia sulla chat Whatsapp della squadra". Come foto profilo c'è la vittoria del campionato di C dell'anno scorso, le battute di Contini tengono alto il morale della chat: "E' il più attivo. Ci sono tanti video che girano in questi giorni, lui ce li manda tutti. Il giocatore che non scrive mai è Schenetti, ma quando serve, nello spogliatoio si fa sentire sempre".- E chissà quando si potranno incontrare di nuovo tutti: "Avremmo dovuto ricominciare ad allenarci giovedì, ma chiaramente non credo proprio accada. Però sono fiducioso e spero si possa ripartire per metà aprile, altrimenti diventa dura per tutto il Paese, non solo per i calciatori". Dura la quarantena da solo:al giorno e spesso sentivo la nostalgia di casa". Così: "Sono riuscito a tornare ad Arezzo. E ora passerò qui la mia quarantena". Tra famiglia e amici. Settembrini sorride guardando al futuro.