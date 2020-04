. Nella puntata odierna disiamo andati a scovare queste realtà, dove il calcio non si ferma davanti alla pandemia globale di coronavirus. Siamo a, a 9.394 chilometri e otto ore di fuso orario da Milano. Una città di poco più di 110.000 abitanti, a 2 ore di macchina da Managua, capitale del Nicaragua. Nel, società nata nel 1961 e che vanta 14 titoli nazionali, gioca, la cui storia è tutta da raccontare (e leggere).Nato nell'agosto 1993 a Città del Messico, Fabrizio vanta tre nazionalità: messicana, ovviamente, ma anche italiana e neozelandese. Da parte del padre, infatti, ha nonni originari di Roma. Un'attrazione, quella del Belpaese, che lo porta nel 2009 a fare un provino per la Primavera del Vicenza." racconta in esclusiva a Calciomercato.com. "Sono stato molto bene negli anni scorsi. Se ci fosse la possibilità di tornare, me encantaría!".Dopo l'Italia ecco la Nuova Zelanda, un'esperienza di cinque anni nell'Auckland City: "Cerco nuovi paesi, nuovi campionati". Da qui la volontà di provare una nuova sfida: "Dopo sei mesi in Messico, in cui sono stato molto bene e ho aiutato la squadra con gol e assist, si è aperta una nuova porta.".Fabrizio è contento, i suoi messaggi vocali dal marcatissimo accento méxicano sprigionano amore per lo sport e la vita: "Qui in Nicaragua il calcio è un po' diverso rispetto agli altri paesi in cui ho giocato: dominano i lanci lunghi, i duelli aerei, c'è maggior contatto fisico". Poi continua: ". Occorre uscire di casa il meno possibile, solo per questioni essenziali come la spesa, la farmacia o gli allenamenti".Già, gli allenamenti. Perché il Nicaragua non si ferma, anzi. Attira a sé i bookmakers e qualche emittente televisiva, sfamando quell'irresistibile voglia di calcio: "Due settimane fa abbiamo avuto una riunione con il presidente del club, che ci ha spiegato come la Federazione e i dirigenti di ogni club fossero d'accordo sul fatto di giocare a porte chiuse. Abbiamo già giocato 6-7 partite senza pubblico.. Giocare una partita così è un po' diverso. Mascherine e guanti? No, semplicemente giochiamo senza pubblico. Per il resto si gioca normalmente". E nel salutarci, ci assicura: "Spero migliori la situazione, un abbraccio forte a tutta l'Italia!". Solidarietà e affetto a 9.394 chilometri di distanza.