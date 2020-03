Soprattutto quando hai qualcosa da dire, da comunicare, spesso con una chitarra da accompagnamento, altre volte, invece, davanti a una videocamere e dietro una macchina da scrivere. C'è chi fa una o l'alta cosa, e poi c'è chi, invece, fa tutte e due., rapper della, calciofilo per passione, raconta ail suo periodo di quarantena, la sua 'lotta' personale contro la solitudine da coronavirus: "​Ne sto approfittando per buttare giù idee da un punto di vista creativo. La mia rubrica, a, la sto alimentando, raddoppiando le uscite. Infatti in settimana usciranno due puntate e non una. Quindi insomma, ho molto più tempo anche per scrivere, per buttare giù testi, raccogliere idee". Lavoro, creatività ma anche sport. Tanto sport.Milanista dalla nascita, con il 6 disulle spalle (nella Nazionale Hip Hop il 24, ma 2+4 fa 6), il 13 disulla pelle, Ted, che all'anagrafe fa, come i suoi idoli, ha come migliore amico, in questi giorni, il canale 57: "​Mi faccio tenere compagnia da Rai Sport, sul quale sono sempre aggiornato grazie al mio gruppo WhatsApp, Nostalgici di Florijancic, che sta regalando un’antologia dei due sport popolari per eccellenza: il calcio e il ciclismo. E qualche giorno fa c'è stato un puntatone sui vecchi Giri d’Italia, che hanno fatto riscoprire un Paese che non c’è più. E poi il Milan di Rivera, il Mondiale del '70, quello dell'82. Sì, la tv, più che Netflix, mi sta accompagnando in questa quarantena". Calcio e ciclismo, quindi, le due grandi passioni di chi da pochi giorni ci ha lasciato, Gianni: "Uno dei rappresentanti migliori del di tipo di giornalismo che piace a me, di ascendenza breriana". Lo sport come amico, quindi: il ciclismo quello silenzioso, il calcio quello più chiassoso. Sarà in grado di ripartire?Perché il calcio, inutile girarci intorno, manca: "​Mi rendo conto che il guardare lo sport in tv, oltre a tenermi compagnia, mi sta dando serenità. Guardando queste partite vecchie evito di seguire lo stillicidio dei numeri e quindi mi aiuta un po’ a staccare la testa, perché la tv ormai parla solo di morti e contagiati., a vivere il tutto in maniera più serena e meno pesante. Io vedo dei rischi di nevrosi, nelle persone, che possono arrecare problemi di salute. Il calcio potrebbe aiutare le persone".Netflix fuori dai radar di, che in termini di lettura si dedica a un'autobiografia che è già un successo: "​Sarebbe troppo facile consigliare ora i Promessi Sposi, ai quali ho dedicato una puntata. Io consiglierei, in momenti del genere, di leggere qualcosa di non pesante e serio, per questo il libro di Marco van Basten è l’ideale per alleggerire un po’ la mente ". E da ascoltare? "Beh, s​enza dubbio la mia discografia, come il mio nuovo EP a. Qualcosa di più serioso per compensare la leggerezza dei libri".Vuole chiudere, Ted Bee, con un pensiero per due piazze a cui è legato, quelle di Brescia e Bergamo, martoriate dal coronavirus: "Ho suonato spesso lì, ho amico che vengono con me nelle camminate in montagna coi quali sono sempre in contatto. E mi dicono che la situazione non è facile, ma sono confortato dal fatto che è gente che non si abbatte, che non molla mai, che ripartirà. Purtroppo il numero delle vittime è pesante, però non molleranno neanche questa volta”. Mola mia.@AngeTaglieri88