Da campo e spogliatoio a malattia e quarantena. Tutto in pochi giorni. È la storia di, protagonista oggi della quarta puntata di, rubrica nella quale personaggi del mondo del calcio raccontano come stanno vivendo questo momento difficile per tutti.. "Ora sto decisamente meglio" ci tiene a precisare. "Mi sento ancora un po' stanco, ma sto bene. Nelle scorse settimane sono entrato in contatto con un'anziana, la mia vicina di casa: sono andato a trovarla perché non stava fisicamente molto bene. Due giorni dopo mi è venuta la febbre, ma al momento mi sembrava una normale influenza". Pensiero condivisibile, specie da chi - nella vita - è atleta professionista. "Poco dopo ho scoperto che la signora era stata ricoverata in terapia intensiva, allora ho chiamato il medico della Vis, ho fatto il tampone e ho scoperto di essere positivo".(foto Vis Pesaro). "In realtà quando mi hanno dato la notizia non è stata una sorpresa così grande. Il momento peggiore è stato il periodo tra quando ho scoperto la positività della mia vicina e il risultato del tampone". Avere la coscienza del rischio senza esserne certo. Andrea si fa coraggio, affronta la realtà anche grazie al supporto dei compagni. Quelli che, fino a pochi giorni prima, erano alleati in campo: "Loro sono fermi, tutti in quarantena volontaria. Li ho sentiti, mi stanno vicini ogni giorno".Skype, Whatsapp, app per videochiamate: (quasi) tutto, in questo periodo, passa dallo smartphone. Specie per chi vive da solo, lontano da famiglia e amici.". Non potendoci, sfrutta quel tempo che spesso - tra allenamenti, partite e trasferte - è troppo poco: "Da quando sono nato faccio sempre la stessa cosa, andare al campo è un piacere. Mi manca: va bene stare a casa 2-3 giorni, ma poi il pensiero è sempre al calcio. Come trascorro le giornate?" racconta Andrea.All'orizzonte, intanto, c'è la speranza di tornare a giocare. Voglia, impazienza, brama di rimettersi le scarpe con i tacchetti. C'è però soprattutto la consapevolezza di affrontare un avversario tosto:. E allora in bocca al lupo, Andrea!