È quasi ora di cena, la giornata sta per concludersi.. Originario di Grisolia, in provincia di Cosenza, vive a Parigi dal 2015. "Mi sono trasferito qui a 25 anni" ci spiega. "In Italia ci sono pochissime possibilità di lavoro, ho raggiunto lo zio in Francia. Ho iniziato in un ristorante italiano,Tifa Juve, ma in parallelo ha un debole per il: "Ho amato da sempre questa città. E non sono un fan del PSG qatariota, seguivo questa squadra dai tempi di Bernard Lama, di Pauleta e poi di Ronaldinho".: ci racconta di quando, in città, ha incontrato il "disponibilissimo" Ibra, della foto con Neymar, di come sia in attesa di novità sull'abbonamento per il prossimo anno. Senza dimenticare le questioni tecniche: ce le snociola tutte, dai dubbi sul tecnico Tuchel all'elogio di Marquinhos, "unico guerriero in una squadra di troppe star".. "Online ho conosciuto Alex, un ragazzo di Modena. Tutto nasce al McDonald's, davanti ad un hamburger: ci è venuta l'idea di una pagina in cui raccontiamo la quotidianità del Paris, con foto, notizie, commenti e curiosità. E abbiamo il progetto di un grande raduno al Parco dei Principi".Messaggio mandato ma non recepito. "Per i parigini era una partita sentitissima, si voleva spezzare la maledizione legata ai quarti di Champions League.". Eh già, perché nonostante le disposizioni, i tifosi si sono ritrovati in migliaia fuori dall'impianto, supportando la squadra durante la gara e festeggiando con i giocatori al termine. Scene perfettamente riassumibili con l'ormai familiare espressione 'assembramento di persone'. "Ho visto le immagini in tv, da tifoso dico che erano fantastiche e commoventi" ammette Pasquale, che però sottolinea:Pasquale è amareggiato, quasi deluso da quei tifosi che, fin qui, erano stati compagni di tifo sulle tribune del Parc. Pensa alla sua Italia, nel momento più difficile. Con un augurio speciale:@_lucafazzini