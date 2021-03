Davide Diaw, attaccante del Monza, ha parlato a Il Cittadino, raccontando le sue emozioni prima della sfida al Pordenone: “Cosa ho pensato quando mi ha contattato Galliani? In realtà non ho pensato: ho detto subito di sì e sono venuto di corsa. Stiamo parlando di una società con grandissime ambizioni che punta a vincere il campionato, considerato il mio percorso e la mia età era un’occasione irrinunciabile".



Che gara sarà contro il Pordenone? “Tosta. Ovviamente conosco la squadra e conosco bene il mister. Arrivano da un ciclo di gare non particolarmente soddisfacente dal punto di vista dei risultati e questo li rende ancora più pericolosi. Venderanno cara la pelle e sarà difficile batterli, perché hanno qualità ed esperienza. Sarà una battaglia, ma sono sicuro che anche noi saremo pronti a metterci l’elmetto e giocarcela fino in fondo“.