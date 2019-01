L’arrivo di Luis Muriel ha acceso il mercato della Fiorentina, che prosegue senza sosta. I riflettori – scrive La Nazione – sono puntati sul centrocampo; il ‘sogno’ neppure tanto proibito sarebbe Amadou Diawara, che a Napoli non ha spazio. O almeno non godrebbe della fiducia di Ancelotti. Però la bottega di De Laurentiis è particolarmente cara e non semplice. Ma Corvino, che conosce bene il giocatore, ci vorrebbe provare, senza però sbilanciarsi su altre situazioni (leggi Chiesa). Se ne riparlerà negli ultimi giorni di trattative