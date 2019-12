Amadou Diawara si è preso la Roma. Arrivato dal Napoli nell'operazione che portato in azzurro Kostas Manolas, l'ex Bologna si sta rivelando imprescindibile per il centrocampo giallorosso. Queste le parole di Robert Visan, talent scout che lo portò in Italia nel 2013, al Corriere dello Sport: "Quando il San Marino calcio lo prese si allenava, ma inizialmente non poteva giocare. È stato un anno di sacrifici, sia del ragazzo, ma non solo: io e il presidente del club lo abbiamo sostenuto economicamente perché credevamo fortemente in lui. Gli compravamo persino i biscotti per la colazione. In quel momento complicato per le questioni burocratiche gli abbiamo sempre dato fiducia, anche quando gli osservatori di due grandi club italiani lo andarono a visionare per poi scartarlo perché considerato ‘lento’. Ma non solo, uno dei talent scout disse che Amadou aveva una gamba più corta dell’altra! È una storia che ancora ricordo con i miei amici, e che continua a farci fare grandi risate".