Un giallo inutile, una prova incolore e un'altra occasione sprecata:sul centrocampista classe '97. In un match sulla carta alla portata ma delicato per la rincorsa alla Juve capolista, Ancelotti ha schierato l'ex Bologna al posto dicon un compito preciso, dirigere le operazioni azzurre in mezzo al campo:e offerta la sensazione di non essersi mai adattato del tutto alla dimensione e alle dinamiche del club partenopeo.L'effetto si trasmette sul mercato e su quella valutazione astronomica fatta in estate da De Laurentiis:. Le difficoltà di Diawara potrebbero apparentemente aprire alla possibilità di lasciare la Campania in prestito per trovare continuità e qualità di rendimento, da non dimenticare gli interessamenti arrivati dalla Premier League (su tutti il) e dal. L'ipotesi di una separazione temporanea a gennaio è fortemente compromessa anche dalle intenzioni del Napoli per quanto riguarda il mercato in entrata: lo ha confermato recentemente lo stesso De Laurentiis,e senza alternative in arrivo dunque, gli azzurri non valutano la possibilità di privare Ancelotti dell'unico giocatore deputato a dare fiato ad Hamsik in regia. La fiducia a Diawara almeno fino al termine della stagione è stata ribadita più volte dalla società, ma così non va: serve una svolta da parte del giocatore per riprendersi il Napoli e non rischiare di restare prigioniero in una gabbia da 50 milioni.@Albri_Fede90