Un giornalista di una radio camerunese, Michael Dopass, è finito in carcere per l’accusa di aver diffamato Samuel Eto’o, ex attaccante di Barcellona e Inter, in un programma radiofonico: il giornalista dell'emittente Radio Soleil FM aveva fatto allusioni a una presunta relazione omosessuale del giocatore. In seguito alla denuncia operata da Eto'o, è stato arrestato mercoledì ed è comparso davanti al tribunale di Yaoundé, che ne ha disposto la custodia cautelare nel carcere di massima sicurezza di Kondengui: la Corte ha rilevato un possibile rischio di fuga.