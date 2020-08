Alex Maggi non fa più parte dello staff tecnico della Lazio di Simone Inzaghi. Il fisioterapista, salito agli onori della cronaca per l'insulto proferito nei confronti del tecnico del Napoli Rino Gattuso ("Terrone di m...") e per aver dato vita al parapiglia susseguente al termine della partita, ha comunicato di aver preso questa decisione per motivi personali e per poter restare vicino alla propria famiglia.



Maggi, che aveva posto le proprie scuse a Gattuso nelle ore successive all'episodio, ha rassegnato in giornata le proprie dimissioni.