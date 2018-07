La Lazio, Maradona, e non è fantascienza, o un passato alternativo. Diego Jr, il figlio di Diego Armando Maradona, è diventato bandiera e trascinatore della Lazio di beach soccer, all'interno della Polisportiva, e la sta portando a lottare per lo Scudetto. Al quotidiano ‘Leggo’ Diego Jr ha raccontato la sua esperienza: “Siamo in testa al campionato, nel nostro girone: la Lazio gioca bene e secondo me è tra le più forti del torneo. Sarei sciocco se non pensassi allo scudetto: sarà dura, ma ci proveremo. E poi se vinciamo il titolo lo dedicherei a mio papà Diego: non sarà importante come quelli vinti da lui, ma per me ha valore e so che anche a lui farà piacere”. E Maradona, per una volta, tifa Lazio: “A papà mando sempre i video dei miei gol, che sono tanti. Lui si diverte, li commenta, mi sprona a fare sempre meglio. Nel calcio per Maradona esiste solo il Napoli, ovviamente, ma per me e per il beach soccer fa un’eccezione. Tifa per la mia squadra, la Lazio, ma solo in questa disciplina e sino a quando ci sarò io. Mio padre mi ha sempre voluto bene, anche quando non eravamo uniti: è bello che tifi per me. Non so se riuscirò a fargli urlare “Forza Lazio”, ma so che vuole che vinca e che porti a casa il mio scudetto”.