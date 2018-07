“Da qui a fine mercato può succedere di tutto, degli acquisti se ne occupa la società”, Diego Simeone si trincera dietro alle dichiarazioni di circostanza per glissare alle domande sul figlio. Sa che Giovanni è forte, deve migliorare ancora tanto ma ha il futuro dalla sua parte. E non è più un mistero che il padre voglia ricongiungere la famiglia a Madrid.

L’OFFERTA - L’Atletico non si è nascosto: dopo i 35 milioni di euro proposti alla Fiorentina per Nikola Milenkovic , ci ha riprovato, con lo stesso esito, per l’attaccante classe ‘95. 40 milioni l’ultimo tentativo degli spagnoli, muro della società viola: Simeone non si vende. Dopo aver ceduto Torres , i Colchoneros sono alla ricerca di un altro interprete offensivo.



IL SALUTO - Fiorentina, i Simeone. Le strade si sono già incrociate due volte: la prima l’anno scorso, il 23 agosto, quando i viola affrontarono il Real Madrid in amichevole, Diego visitò il ritiro gigliato; tre mesi dopo, invece, il blitz al Centro Sportivo a Firenze. Da quei giorni, il miglioramento di Giovanni è stato drastico, specialmente nel finale di stagione.



CHIAREZZA - “Le domande su mio padre non mi infastidiscono - ha dichiarato Simeone jr. a Tiempoar - non può esserlo su qualcosa che riguarda la mia famiglia. Al di là delle cose che mi ha insegnato come calciatore, c'è anche tutto il resto. Preferirei però che si parlasse di me”, Gio - e non Cholito - è stato chiaro. Può dare ancora tanto alla Fiorentina, sebbene in futuro si apriranno nuove pagine. Intanto i viola alzano il muro e si mettono al riparo dalle offerte. “Possiamo non vendere i nostri gioielli”, ha dichiarato Corvino: le ‘big’ si mettano l’anima in pace.