Diego Costa è tornato a Stamford Bridge con la maglia del Wolverhampton e ha raccontato un retroscena sull'addio al Chelsea, per colpa di Antonio Conte: "L'accoglienza dei tifosi? E' stato davvero speciale. Sento di aver fatto un buon lavoro e di aver lasciato bei ricordi. Non ho nulla di cui lamentarmi, i tifosi mi hanno sempre trattato bene. Il problema fu con l'allenatore, Conte. Non contava più su di me e non potevo restare. Non è dipeso da me. Abbiamo avuto la prova che i tifosi sono sempre stati al mio fianco e mi hanno voluto bene".