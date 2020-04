Diego Costa contro Antonio Conte. L'attaccante dell'Atletico Madrid, intervistato da Espn, torna sui problemi avuti con l'allenatore dell'Inter al Chelsea: "Abbiamo avuto problemi fuori dal campo, ma penso che sia davvero un ottimo allenatore. Non ho brutti sentimenti nei suoi confronti. Tuttavia, per poter essere un top manager, ha bisogno di cambiare il lato umano della sua gestione. È molto sospettoso. Ad esempio, credo che al Real Madrid non durerebbe una stagione intera".