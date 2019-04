Secondo quanto riporta As, l'attaccante dell'Atletico Madrid Diego Costa è in rotta totale col club dopo i provvedimenti interni adottati come conseguenza delle 8 giornate di squalifica subite per gli insulti all'arbitro Gil Manzano. Come forma di ripicca, il calciatore spagnolo di origini brasiliane si è presentato al centro sportivo dei colchoneros ma ha deciso di non prendere parte all'allenamento di oggi e ha fatto sapere di non volersi più presentare da qui al termine della stagione.



L'Atletico Madrid, che ha comunicato che Diego Costa non è infortunato, ha esaurito la pazienza nei confronti del proprio giocatore e in particolare il tecnico Diego Simeone si sarebbe convinto a metterlo sul mercato a giugno, a dispetto di un contratto fino a giugno 2023. In questa stagione, il centravanti ha realizzato soltanto 5 gol in 21 partite.