Un big d’Europa in Serie A? Come scrive As, infatti, Roma e Napoli stanno pensando a Diego Costa, centravanti dell’Atletico Madrid, pronto a lasciare nuovamente i Colchoneros. Sotto contratto sino al 2021, gli spagnoli vorrebbero cederlo in estate per non perderlo a parametro zero. Sul classe ’88 ci sono anche Flamengo e Al-Rayyan.