Serata non facile per Diego Costa, scelto da Simeone per far coppia con João Felix e sostituito al minuto 11 della ripresa. Fuori lo spagnolo, dentro Marcos Llorente: un cambio che l'attaccante non ha preso per nulla bene, anzi. Una volta in panchina, Diego Costa ha preso a calci una borsa dello staff di Simeone. E, nervosissimo, ha guardato con occhi non proprio dolci alcuni tifosi appostati dietro alle riserve, i quali lo stavano prendendo in giro per la scena.