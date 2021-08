Accostato nei mesi scorsi anche al Bologna,è un nuovo giocatore dell'Atletico Mineiro. Ad annunciarlo è lo stesso club brasiliano attraverso un tweet. L'attaccante era svincolato dopo la fine del contratto con l'Atletico Madrid, col quale dal 2018 al 2020 ha totalizzato 216 presenze e 83 gol.- L'Atletico Mineiro, primo in classifica con 37 punti dopo 16 giornate, rinforza l'attacco con l'arrivo di Diego Costa che rinforza un reparto dove c'è già il brasiliano ex Porto Hulk e l'ex Napoli Edu Vargas.