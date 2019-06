Pochi istanti dopo l'ufficialità del passaggio di proprietà, Diego Della Valle ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti presso lo studio legale che ha sancito il closing con Rocco Commisso, tra cui quelli di Calciomercato.com: "Abbiato dato la Fiorentina ad una persona che si è rivelata - tra le possibili - la più qualificata. Non è l'offerta migliore per noi, ma è l'offerta migliore per la Fiorentina. Ci auguriamo che possa fare buone cose, siamo certi che le farà. Lasciamo Firenze senza drammi, convinti di aver fatto il meglio possibile, con qualche alto e basso. Le società vanno gestite con attenzione, ci siamo divertiti molto. Siamo innamorati della città di Firenze. I tifosi? Li divido in due categorie: i veri tifosi, che devono stare tranquilli, e i ca**ari. La società è solida, hanno tanta voglia di fare calcio".