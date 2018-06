Diego Della Valle, premiato all'università La Sapienza di Roma con il "19º Premio Roma", ha parlato ai microfoni di firenzeviola.it del futuro di Federico Chiesa, esterno d'attacco della Fiorentina seguito da Inter e Juventus.



Queste le sue dichiarazioni: "Non so niente. Posso parlare da tifoso, ma il patron è mio fratello Andrea. Il ragazzo è così in forma, è bello, ha un padre perfetto. Sta bene alla Fiorentina, dove deve andare?".