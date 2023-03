Ricordate Diego? L'ex trequartista della Juventus ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport raccontando la sua avventura in bianconero: "Quando arrivò quell'offerta mi ero emozionato. So che si erano informate anche Bayern Monaco, Real e Atletico Madrid, ma ho scelto la Juve perché quell'ambiente mi è sempre piaciuto. In quella squadra c'erano grandi individualità, ma non è mai scattata la scintilla per creare un gruppo unito".



Abbiamo cambiato molti allenatori, società e giocatori, non era semplice. Non ho rimpianti, ero giovane e Ferrara mi chiedeva cose alle quali non ero abituato. In quel periodo sono cresciuto molto, magari con un anno in più a disposizione avrei potuto fare meglio".